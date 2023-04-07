غارات إسرائيلية تستهدف قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، ليل الخميس/الجمعة، غارات عنيفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات الاحتلال قصفت موقعا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بثلاثة صواريخ على الأقل، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا جنوب غرب مدينة غزة، بصاروخين، وألحقت به دماراً وبممتلكات المواطنين المجاورة.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعا شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بصاروخين، واستهدفت بثلاثة صواريخ موقعا شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين.

وأكدت مصادر طبية، عدم وصول إصابات إلى المستشفيات جراء غارات الاحتلال، حتى اللحظة.

وتجوب طائرات الاحتلال الحربية مختلف أجواء القطاع، فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر الأجواء منذ مساء يوم الخميس وعلى ارتفاعات منخفضة، ويسمع دوي إنفجارات متتالية في عدة مواقع تتعرض للقصف.

في غضون ذلك، اختتم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اجتماعه الأمني، واتخذ عددا من القرارات في الوقت الذي توعد فيه نتنياهو بجعل “الأعداء يدفعون ثمنا باهظا”، حسب وصفه.

وجاء في بيان نشره المجلس: “اتخذت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني (مجلس الوزراء السياسي-الأمني) سلسلة من القرارات”

وأضاف البيان: “وجاءت جميع القرارات بناء على توصيات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن رداً على إطلاق النار على مواطنين إسرائيليين في الشمال والجنوب”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “رد فعل إسرائيل، الليلة وبعد ذلك، سيكلف أعدائنا ثمنا باهظا”.