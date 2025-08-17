غارات إسرائيلية تضرب صنعاء.. استهداف محطة كهرباء يشعل العاصمة

هزّ انفجاران عنيفان، صباح اليوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، جراء قصف جوي استهدف محطة لتوليد الكهرباء جنوب المدينة، وفق ما أفاد به مصدر يمني لوكالة نوفوستي.

وأوضح المصدر أن مقاتلات إسرائيلية شنّت غارتين جويتين على محطة حِزْيَز لتوليد الكهرباء، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في المحطة، دون ورود تقارير عن سقوط ضحايا حتى اللحظة.

ولم تُصدر جماعة “أنصار الله” تعليقًا رسميًا على القصف، الذي يأتي بعد أيام من إعلانها تنفيذ هجوم بصاروخ فرط صوتي من طراز “فلسطين 2” على مطار بن غوريون في تل أبيب، بالإضافة إلى هجمات سابقة بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت “حيوية” في عدة مدن إسرائيلية.

وفي المقابل، نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلاح الجو لأي غارات على العاصمة اليمنية.

وكانت “أنصار الله” قد أعلنت، في وقت سابق، تصعيد عملياتها ضد إسرائيل بإطلاق أكثر من 1600 صاروخ وطائرة مسيّرة وزورق هجومي منذ نوفمبر 2023، إضافة إلى فرض “حصار بحري” على السفن المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية، في سياق دعمها للفصائل الفلسطينية في غزة.

وتستهدف الجماعة بشكل متواصل، منذ أشهر، سفنًا مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، كان آخرها استهداف السفينة التجارية “إترنيتي سي”، ما أدى إلى إغراقها.

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على صنعاء مستهدفًا بنى تحتية للطاقة التابعة للحوثيين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية على أهداف في مدينة صنعاء اليمنية، على بعد نحو 2000 كيلومتر من شواطئ إسرائيل، وبعمق نحو 150 كيلومترًا داخل اليمن.

وأوضح الجيش في بيان أن الغارات استهدفت بنى تحتية للطاقة يستخدمها نظام الحوثي الإرهابي، مشيرًا إلى أن هذه العمليات جاءت ردًا على الهجمات المتكررة التي شنتها جماعة الحوثي ضد إسرائيل ومواطنيها، والتي شملت إطلاق صواريخ “أرض-أرض” وطائرات مسيرة.

وأضاف البيان أن الجيش سيواصل الرد بقوة على أي تهديد صادر عن النظام الحوثي، مؤكدًا تصميمه على حماية مواطني إسرائيل مهما بلغت المسافة.