خان يونس تحت القصف.. غارات إسرائيلية وحملة نسف مستمرة

شنت إسرائيل اليوم السبت سلسلة غارات على مناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما استمرت عمليات النسف في عدة مناطق بالقطاع، مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ29.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات جوية على شرقي مدينة خان يونس، تزامن ذلك مع تحليق منخفض للطيران المسير فوق أجواء المدينة.

كما شهدت مناطق شمال شرق خان يونس عملية نسف ضخمة، فيما أطلقت الزوارق الحربية النار في بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي فجر اليوم، نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية استهدفت شرقي مدينة غزة، بينما حلق طيران مسير على ارتفاعات منخفضة في أجواء مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، حيث سجلت أكثر من 198 خرقا، في ظل استمرار الحصار وقيود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي سياق الخروقات الإسرائيلية، كشف مسؤولون أمريكيون سابقون لوكالة “رويترز” أن الاستخبارات الأمريكية عثرت على تحذيرات لمحامين عسكريين إسرائيليين بوجود أدلة على جرائم حرب في غزة، ما أثار المخاوف في واشنطن بشأن استهداف المدنيين وعمّال الإغاثة الإنسانية عمداً، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.

وتشير تقارير الصحة في غزة إلى مقتل أكثر من 68,000 فلسطيني خلال حملة عسكرية استمرت عامين، فيما يزعم الجيش الإسرائيلي أن نحو 20,000 منهم كانوا مقاتلين.

تحقيق الغارديان يكشف عن سجن إسرائيلي تحت الأرض للاحتجاز التعسفي للفلسطينيين

كشف تحقيق استقصائي لصحيفة “الغارديان” عن وجود سجن إسرائيلي تحت الأرض يُحتجز فيه عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة في ظروف قاسية، محرومين من الغذاء الكافي والتواصل مع عائلاتهم.

ويقع السجن في مجمع “راكيفيت” العبري، الذي أعيد افتتاحه بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، رغم أن منشأه كان لاستيعاب عدد محدود من السجناء ذوي الخطورة الأمنية العالية.

وأوضح التحقيق أن نحو 100 فلسطيني محتجزون حالياً في مرافق تحت الأرض تشمل زنازين فردية وغرفة لقاء المحامين وفناء صغير للتمرين، دون تعرضهم لأي ضوء شمسي أو تهوية طبيعية.

ووفقاً لمحامين من منظمة “اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل” (PCATI)، فإن السجناء يتعرضون للضرب والإساءة الجسدية، بالإضافة إلى اعتداءات من كلاب مدربة، ونقص حاد في الرعاية الطبية، ما يشكل “انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي تصل إلى حد التعذيب”.

كما حذرت خبيرة الصحة النفسية الدكتورة شتاينر من الآثار النفسية الخطيرة للاحتجاز الطويل في الظلام، بما في ذلك فقدان التماسك العقلي، واضطرابات النوم، وانخفاض المناعة، ومشاكل صحية جسدية متعددة.

ويشير التحقيق إلى أن هذه الانتهاكات جزء من نمط منهجي في تعامل السلطات الإسرائيلية مع المعتقلين الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة، الذين يُحتجز كثير منهم دون محاكمة أو تهم واضحة، في ما يُشبه “اعتقالاً تعسفياً”.

ولم ترد مصلحة السجون الإسرائيلية على طلبات الصحيفة للتعليق حول عدد أو هوية المعتقلين، أو ظروف احتجازهم. وحذرت أجهزة استخبارات إسرائيلية من أن المعاملة القاسية قد تعزز الكراهية وتغذي دائرة العنف، وتقوّض فرص السلام في المستقبل.