غارات إسرائيلية دامية جنوب لبنان.. عشرات القتلى والجرحى «رغم الهدنة»

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 12 شخصًا في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان يوم الجمعة، في ظل استمرار التصعيد العسكري رغم سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأوضحت الوزارة أن الغارات الإسرائيلية على بلدة حبوش في قضاء النبطية أسفرت في حصيلة محدثة عن 8 قتلى بينهم طفلة وامرأتان، إضافة إلى 21 جريحًا بينهم طفلان وامرأة.

كما سجلت وزارة الصحة مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة الزرارية في جنوب لبنان، بينهم امرأتان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات وُصفت بالعنيفة على بلدة حبوش، وذلك بعد أقل من ساعة على إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارًا بإخلاء البلدة.

وأظهرت صور ميدانية تصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق مبانٍ سكنية في البلدة عقب القصف.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه إنذار إخلاء إلى سكان البلدة، مشيرًا إلى أن الهجمات تأتي في إطار ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يبرر وفق بيانه تنفيذ عمليات عسكرية ضده.

وشملت الضربات الإسرائيلية أيضًا مناطق وبلدات أخرى في جنوب لبنان، من بينها مدينة صور، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

في السياق، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في أول تعليق له على بيان السفارة الأمريكية في بيروت الذي دعا إلى عقد اجتماع مباشر بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن البيان يعبر عن نفسه ولا يحتاج إلى أي إضافة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

وأوضح بري في تصريحات صحفية أنه أوقف تحركاته في هذا الملف، مشيرًا إلى أن موقفه جاء ردًا على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن التنسيق الكامل في ملف المفاوضات، وهو ما ترتب عليه اعتذاره عن حضور اجتماع كان مقرراً في القصر الجمهوري مع رئيس الحكومة نواف سلام.

وفي ما يتعلق بقرار تمديد الهدنة لمدة ثلاثة أسابيع بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تساءل بري عن جدوى هذا التمديد، متسائلًا عن حقيقة وقف إطلاق النار، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض.

وأشار إلى أن تلك العمليات تشمل تجريف بلدات، وهدم منازل، واستهداف مدنيين وطواقم طبية وإسعافية، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن الهدنة المعلنة منحت إسرائيل مساحة لتوسيع عملياتها العسكرية، منتقدًا غياب الضغط الأمريكي لوقف الأعمال القتالية، ومشككًا في جدوى أي مفاوضات تجرى تحت ضغط العمليات العسكرية.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تسجيل مقتل 17 شخصًا على الأقل في غارات إسرائيلية مماثلة استهدفت الجنوب اللبناني.

وتواصل إسرائيل تنفيذ عمليات تفجير وهدم واسعة في البلدات الحدودية، بالتزامن مع إعلانها إقامة ما تسميه “الخط الأصفر” الذي يفصل عشرات القرى عن باقي الأراضي اللبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بعمليات تفجير طالت منازل وبنى تحتية في بلدة شمع، إضافة إلى هدم دير ومدرسة راهبات في بلدة يارون، بعد سلسلة نسف استهدفت منازل ومحال وطرقات في المنطقة ذاتها.

كما ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن أكثر من 90% من منازل بلدة يارون تعرضت للتدمير، ما جعلها غير صالحة للحياة.

سياسيًا، يستمر التوتر بين إسرائيل وحزب الله مع تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعلن الحزب تنفيذ عمليات ضد مواقع إسرائيلية داخل جنوب لبنان، إضافة إلى إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه شمال إسرائيل.

وأعلن حزب الله عن تنفيذ هجمات يوم الجمعة استهدفت قوات إسرائيلية في مناطق حدودية باستخدام قذائف مدفعية وطائرات مسيّرة.

وتشير وزارة الصحة اللبنانية إلى أن حصيلة الضحايا منذ 2 مارس بلغت 2618 قتيلًا و8094 جريحًا، فيما سجلت مراكز الإيواء أكثر من 119 ألف نازح.

وفي 17 أبريل 2026 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قبل أن يعلن لاحقًا تمديدها لثلاثة أسابيع إضافية، رغم استمرار الخروقات العسكرية الإسرائيلية وفق التقارير الميدانية.