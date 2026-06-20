غارات إسرائيلية دامية على لبنان.. «أنصار الله» اليمنية تهدد

قتِل خمسة أشخاص على الأقل جراء غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت بلدة عرب سالم جنوبي لبنان صباح اليوم السبت، وجاء هذا التطور الميداني الخطير على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة بين إسرائيل وحزب الله، ونفذت الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية سلسلة من الغارات العنيفة على منطقة النبطية وضواحيها طوال الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، مما أسفر عن تدمير مبان سكنية ومنازل، في وقت قصفت فيه المدفعية الإسرائيلية المنطقة بكثافة قبيل الفجر.

وتزامناً مع القصف الجوي، اندلعت مواجهات ميدانية واشتباكات عنيفة في محيط تلة علي الطاهر إثر محاولة قوات الجيش الإسرائيلي التقدم في المنطقة، حيث شهدت البلدات الحدودية تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار والقصف الصاروخي، وأعلن حزب الله إطلاق رشقات صاروخية متتالية استهدفت تجمعات للجنود الإسرائيليين في محيط التلة محققاً إصابات مباشرة، كما أكد الحزب في بيان منفصل استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتصاعد ألسنة اللهب من موقع الاستهداف، وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قصف مركزين قياديين لحزب الله في سهل البقاع، بدعوى الرد على انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار ورصد عناصر ينشطون داخلهما.

وفي الشق الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في العاصمة واشنطن خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، شدد خلاله على ضرورة نزع سلاح حزب الله، مؤكداً دعم بلاده الكامل لجهود الحكومة اللبنانية في ترسيخ سيادة الدولة الشاملة لتعيش بسلام مع جيرانها، واعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التزام وقف إطلاق النار يمثل الركيزة الأساسية لتقدم المفاوضات المشتركة.

وعلى الجانب السياسي، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال كلمة له أن ما يشهده لبنان يندرج ضمن مخطط كبير تقوده وتديره الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إنهاء المقاومة وإعدام وجودها، عبر فرض حصار عسكري وسياسي ومالي وإغلاق المعابر ومنع إعادة الإعمار، متهماً مخابرات دولية وإقليمية بالمشاركة في هذا المشروع، ومشيراً إلى أن محاولات خلق فتن داخلية بين مكونات الجيش والمقاومة وبين الطوائف اللبنانية فشلت بفضل الوعي الداخلي، ومشدداً على أن المقاومة ستواصل الصمود والتكيف وأن مشروع إنهائها قد سقط تماماً.

وفي الردود الإقليمية، حذرت وزارة الخارجية في حكومة جماعة أنصار الله اليمنية إسرائيل من استمرار عدوانها على لبنان الذي بدأ مطلع مارس الماضي مخلفاً آلاف القتلى والجرحى وتدمير الأعيان المدنية، واصفة القصف الإسرائيلي بأنه خرق فاضح لمذكرات التفاهم الدولية، وأكدت الجماعة أن محور المقاومة لن يقف مكتوف الأيدي، معلنة الجهوزية الكاملة تجاه أي تصعيد يسعى للانفراد بقطاع غزة أو أي ساحة أخرى، ويأتي هذا التحذير عقب قيام الجماعة بفرض حظر ملاحي شامل على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وإغلاق مضيق باب المندب واستهداف مواقع في تل أبيب بالصواريخ الباليستية.