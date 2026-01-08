غارات إسرائيلية على غزة.. قتلى وجرحى وعائلات مشردة

قصف الطيران الإسرائيلي حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

واستهدفت الغارات منزلًا في شارع يافا، يعود لعائلة علوان، حيث أُطلقت ثلاثة صواريخ مباشرة على المبنى المأهول، ما أدى إلى دمار واسع في المكان وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات.

وهرعت طواقم الدفاع المدني إلى موقع القصف وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلت الجثامين، وسط حالة من الذعر والخوف تسود الحي.

ويأتي القصف ضمن استمرار الجيش الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة لليوم الثامن والثمانين، مع تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية في مناطق متفرقة، خصوصًا في مدن غزة وخانيونس ودير البلح.

وتركز الهجمات على المناطق الشرقية لهذه المدن، بالتزامن مع نسف مبانٍ سكنية وتشريد عائلات، فيما لم تثمر جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار حتى الآن.

كما شمل القصف عمليات تدمير لعدد من المباني والمنشآت في شمال وجنوب القطاع، لا سيما في شرقي بلدة جباليا، ما أدى إلى نزوح عدد من السكان وإحداث دمار واسع في البنية التحتية المدنية.

ويأتي القصف الإسرائيلي في ظل توترات متصاعدة في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار السابق، الذي لم يشمل جميع المناطق بشكل فعلي.

ويعاني قطاع غزة منذ سنوات من صراعات متكررة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف، مع تدمير واسع للبنية التحتية.

ويُعد حي التفاح في شرق غزة من أكثر المناطق كثافة سكانية، ويشهد بين الحين والآخر عمليات عسكرية إسرائيلية، ما يضاعف المعاناة الإنسانية ويعيق جهود إعادة الإعمار وتحقيق هدنة مستقرة.