غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت وجنوب لبنان

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الخميس، بعد هدوء استمر 3 أيام تزامنا مع زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى المنطقة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس تحذيرا لسكان 3 مناطق في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الأوّلي.

وجاء في البيان التحذيري: “عاجل إلى سكان ⁧ جنوب لبنان⁩ في القرى التالية: برج الشمالي، معشوق، الحوش.. نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم”.

وقرابة الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذرا موجها إلى منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية.

وجاء في التحذير: “إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب”.

وبعد حوالي الساعة نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته، ونفذ 3 غارات عنيفة أدت إلى تدمير عدد من المبان، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع المسير على علو منخفض.

أما جنوبا، فقد نفذ الطيران الحربي 5 غارات استهدفت منطقة وادي الحجير، و12 غارة استهدفت بلدة الشهابية.

هذا وارتفع عدد القتلى والجرحى اللبنانيين منذ بدء القصف الإسرائيلي إلى 3558 قتيلا و15123 جريحا.

الغارات العنيفة قبل قليل على الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/eydGIFmxSv — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 21, 2024

وُصفت بأحد الغارات الأعنف منذ بداية الحر.ب.



مشاهد للغارة الأخيرة التي أيقظت سكّان بيروت والمناطق المحيطة. pic.twitter.com/N04XhGsVLQ — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 21, 2024

من جانبه، أقرّ الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بمقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة بجنوب لبنان، وبينما واصل الطيران الحربي غاراته على مناطق عدة في لبنان واصل حزب الله إطلاق المسيرات والصواريخ صوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجندي القتيل من لواء غولاني، في حين كشفت وسائل إعلام محلية أنه قضى خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في الموقع الذي قتل فيه عالم آثار إسرائيلي شهير أمس الأربعاء.

وأعلن الجيش مساء أمس مقتل العالم زئيف الرايخ، وهو من مستوطنة عوفر ويبلغ 71 عاما، بعد انضمامه دون التصاريح المطلوبة إلى نشاط عملياتي لقوة من لواء غولاني التي تعرضت لكمين حزب الله.

وأسفرت المعارك أمس الأربعاء عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وفق ما كشفت عنه مصادر إسرائيلية، بينهم جندي من وحدة النخبة “ماجلان”، كما جرح 10 آخرون.