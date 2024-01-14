غارات تركية على مواقع «العمال الكردستاني» في سوريا والعراق

شن الطيران الحربي التركي غارات جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني شمال سوريا والعراق.

ونقلت رويترز عن وزارة الدفاع التركية قولها في بيان أنها دمرت 25 هدفا للمسلحين الأكراد، موضحة أن العمليات نُفذت في شمال سوريا ومناطق متينا وهاكورك وقنديل بشمال العراق.

وبحسب الوزارة فإن القوات التركية “حيدت” الكثير من المسلحين في غارات جوية أسفرت أيضا عن تدمير 25 هدفا عبارة عن كهوف وملاجئ ومستودعات”.

وكانت الوزارة أكدت يوم الجمعة أن غارات جوية أسفرت عن مقتل سبعة من المسلحين الأكراد في شمال سوريا.

وـاتي هذه الأنباء بعد يوم واحد من مقتل تسعة جنود أتراك في اشتباك مع أعضاء من حزب العمال الكردستاني شمال العراق.