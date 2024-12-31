غارات عنيفة على اليمن وإسرائيل تنفي صلتها.. الدولة صاحبة الضربات تكشف نفسها

أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الثلاثاء، عن غارات لطيران معاد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله”، إن “العدوان شن 6 غارات استهدفت مجمع 22 مايو بمديرية الثورة ومجمع العرضي وسط صنعاء”، مضيفة أن “غارات العدوان الأمريكي البريطاني استهدفت حديقة 21 سبتمبر التي كانت مقر الفرقة الأولى المدرعة سابقًا”.

في هذه الأثناء، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر رفيع قوله إن “الغارات على صنعاء ليست إسرائيلية”.

إلى ذلك، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أنها “شنت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لجماعة “أنصار الله- الحوثيين” اليمنية في صنعاء ومواقع ساحلية باليمن، يومي 30 و31 ديسمبر، شملت موقع قيادة ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تضم صواريخ وطائرات مسيرة، في صنعاء ومواقع ساحلية”.

وأوضحت أنه “في يومي 30 و31 ديسمبر، استهدفت سفن وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية منشأة قيادة تابعة “للحوثيين” ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تضم صواريخ وطائرات دون طيار، وقد استخدمت هذه المرافق في عمليات “الحوثيين”، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن”.

وأضافت: “كما دمرت طائرات تابعة للبحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية موقع رادار ساحلي “للحوثيين” وسبعة صواريخ كروز وطائرات دون طيار هجومية فوق البحر الأحمر”.

وفي وقت سابق، “قصفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي وقاعدة الدليمي الجوية شمال صنعاء، كما قصفت محطة كهرباء جنوب العاصمة اليمنية ومنشآت في محافظة الحديدة غربي البلاد، وأسفرت الغارات عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين”.

هذا وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع “أنصار الله” في مدن يمنية عدة.