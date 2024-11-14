غارات عنيفة على بيروت ومناطق بالجنوب و«حزب الله» يكسر قلب «نتنياهو»

تعرّضت الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الخميس، لسلسلة من الغارات الجوية العنيفة بعد تحذيرات بالإخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي لسكان مبان محددة في حارة حريك وبرج البراجنة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن لغاية الآن 7 غارات فجر هذا اليوم على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على الضاحية استهدفت شارع حاطوم في برج البراجنة، مشيرة إلى أن غارة عنيفة استهدفت المبنى المحيط بكنيسة مار ميخائيل – الشياح.

وكانت الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت بعيد منتصف ليل الخميس، لغارات جوية استهدفت أيضا مبان في حارة حريك وبرج البراجنة.

ووجه الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إنذارا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، بضرورة إخلائها، وسط تصعيد غاراته وتحذيراته التي أصبحت تتوالى على مدار الساعة يوميا.

وبعد أن نشر تهديدات صباح أمس الأربعاء، ومساء وليلا وأعقبها تهديدات فجرا، ونفذها جميعا، قام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي صباح اليوم بتوجيه إنذار جديد جاء فيه: “انذار جديد الى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: شويفات العمروسية، الغبيري.. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب”.

وأضاف: “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1856944537840550249?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1856944537840550249%7Ctwgr%5E637ccdf8498cfb3f7202e57f08e9bc633f230a2d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1619249-D8A7D984D8ACD98AD8B4-D8A7D984D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98A-D98AD988D8ACD987-D8A5D986D8B0D8A7D8B1D8A7-D8A5D984D989-D8B3D983D8A7D986-D8A7D984D8B6D8A7D8ADD98AD8A9-D8A7D984D8ACD986D988D8A8D98AD8A9-D984D8A8D98AD8B1D988D8AA%2F

وبجنوب البلاد، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، بالقذائف الفوسفورية عيار 155 بلدة يحمر في قضاء النبطيه جنوبي لبنان، مما أدى إلى تدمير منازل فيها، وتضررها بالكامل.

وجاء ذلك بعد غارة من مسيّرة على دراجة نارية أدت إلى مقتل سائقها.

وكان الطيران الإسرائيلي شن غارات على بلدة الغازية الجنوبية واستهدف منزلا بصاروخ لم ينفجر بالإضافة إلى غارتين على النبطية الفوقا ومدينة بنت جبيل، وغارتين على حي الدير وحي الرويس في مدينة النبطية من دون وقوع إصابات، وغارات على فرون وكفررمان التي قتل مختارها، وعلى عيناتا وبرعشيت وصفد البطيخ وحانين وكفرا.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على شبعا وتبنين وبرج قلاوية بعدما كان قد استهدف على عربصاليم ما أدى الى مقتل 3 مواطنين وغارة على عرمتى أسفرت عن سقوط قتيلين.

وسجلت غارات على بنت جبيل ودير الزهراني وكفرجوز وكفررمان وحي البياض في النبطية ما أدى إلى سقط قتيل.

وطالت الغارات مجدل سلم والطيري وطيرحرفا وزفتا ودير الزهراني وياطر بالتزامن مع قصف مدفعي على أرنون وياطر وبيت ياحون وكونين وعيناتا وقصف عنقودي على مجرى نهر الليطاني في خراج بلاط ودبين وكفرحمام وكفرشوبا، حسب الوكالة الوطنية للإعلام .

وكان حزب الله، نشر أمس الأربعاء، 24 بيانا فصّل فيها استهدافاته لمواقع وتجمعات الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى استهدافه لمراكز عسكرية وأمنية في العمق الإسرائيلي أبرزها وللمرة الأولى، مهاجمة قاعدة الكرياه (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة تل أبيب.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء عن مقتل 6 جنود، بينهم ضابط ينتمون للكتيبة 51 التابعة للواء غولاني في جنوب لبنان على يد عناصر من حزب الله.

وبعد هذه الإعلان نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدوينه على حسابه على منصة إكس بصورة شعار لواء غولاني وقلب مكسور.

https://twitter.com/netanyahu/status/1856768616030405045?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1856768616030405045%7Ctwgr%5E7f99e69cc6295a9cc39fb87753b765e6d5a4157d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fnews%2F2024%2F11%2F14%2Fd98ad988d985-d983d8b3d8b1-d8add8b2d8a8-d8a7d984d984d987-d982d984d8a8-d986d8aad986d98ad8a7d987d988-d8b9d984d989-d8acd986d988d8af