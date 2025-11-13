غارات عنيفة على جنوب لبنان.. الجيش الإسرائيلي يعزز جاهزيته على الحدود

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن شن هجوم على مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الأرض تابع لـ”حزب الله” في جنوب لبنان.

وأوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الغارات جاءت بعد توجيه استخباري دقيق، مستهدفًا مستودعًا وبنية تحتية تحت الأرض تستخدمها التنظيمات التابعة لحزب الله، مشيرًا إلى أن هذه المنشآت تقع بالقرب من مناطق مدنية، ما اعتبره دليلاً على استخدام حزب الله المدنيين كدروع بشرية.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يحاول إعادة بناء منشآت تعتبرها إسرائيل “إرهابية”، مشيرًا إلى أن تلك البنى التحتية تشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

سلاح الجو الإسرائيلي يعزز جاهزيته على الحدود الشمالية تحسبًا لتصعيد محتمل مع حزب الله

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة تغييرات وتدريبات واسعة على الحدود الشمالية، في إطار استعداداته لاحتمال تصعيد عسكري كبير مع حزب الله في لبنان.

وشملت الإجراءات تطوير قدرات المروحيات، وتموضعًا لإسناد القوات البرية في سيناريوهات متعددة، بالإضافة إلى تغييرات جوهرية في قواعد إرسال القوات الخاصة جوا أثناء المعارك الدفاعية، بهدف ضمان جاهزية الجيش المفاجئة لأي تصعيد.

وأوضح سلاح الجو أن وحدة “الحدود والمشاركة” أعدت مفهوماً جديداً لحماية الحدود، بعد تقييم أداء الجيش خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، حين هزمت حركة حماس فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي.

وتعتبر هذه المناورات استجابة استباقية لاحتمال تصعيد مفاجئ، حيث تركز على قدرة الطائرات والمروحيات على تنفيذ ضربات سريعة ونقل القوات الخاصة إلى محاور حساسة حال تدهور الأوضاع شمالاً.

كما يسعى سلاح الجو إلى تعزيز قدرات المروحيات، بما في ذلك استبدال المروحيات القديمة أو مضاعفة عددها لدعم المناورة البرية والتعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات.

وأكد ضابط كبير في سلاح الجو أن عدد الطواقم والوسائل زاد بما يقارب ضعفين ونصف، مع قدرة ميدانية لنقل وحدات خاصة بسرعة إلى مواقع متعددة، وتحويل نتائج التحقيقات السابقة إلى أوامر عمل ملزمة لجميع الوحدات، بهدف رفع مستوى التنسيق بين القوات الجوية والبرية ومنع وقوع أضرار أكبر خلال أي مواجهة مستقبلية.

وكان أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أنه لا نية لدى الحزب لاستبدال اتفاق وقف إطلاق النار القائم مع إسرائيل، محذرًا من أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان “لا يمكن أن تستمر ولكل شيء حد”.

وأضاف أن الاتفاق يقتصر على جنوب نهر الليطاني، وأن الحزب لن يتخلى عن سلاحه الذي يمنحه القدرة على الدفاع عن لبنان.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المقرر أن ينهي الجيش الإسرائيلي انسحابه من الأراضي التي احتلها جنوبي لبنان بحلول 26 يناير الماضي، لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك، ولا تزال تحافظ على وجودها العسكري في خمس نقاط استراتيجية وتنفذ ضربات جوية، بينما يطالب لبنان بوقف الاعتداءات فورًا.

الرئيس اللبناني يؤكد أولوية إعادة الأسرى لدى إسرائيل ويرحب بأي مشاركة أوروبية بعد انسحاب اليونيفيل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، خلال لقائه المدير الإقليمي للشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولاس فون آركس، على أولوية إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، مشدداً على أن لبنان لن يتخلى عن أبنائه، وفق بيان صادر عن الرئاسة.

من جانبه، أوضح فون آركس أن لجنة من الصليب الأحمر ستعد تقارير حول جولاتها في المناطق اللبنانية المتضررة من العدوان الإسرائيلي. كما بحث رئيس الوزراء نواف سلام مع فون آركس ملف الأسرى اللبنانيين، مؤكداً ضرورة مساهمة اللجنة الدولية في التأكد من أعداد الأسرى، وتحديد أماكن احتجازهم، والاطمئنان على ظروفهم الإنسانية وحالتهم الصحية، مع دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لضمان عودتهم.

ولا تزال إسرائيل تحتجز نحو 20 لبنانياً، بينهم أسرى حرب ومدنيون، منهم من اختطف خلال محاولتهم العودة إلى قراهم في جنوب لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار في يناير 2025.

في سياق متصل، استقبل عون المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، آن كلير لو جاندر، وأكد ترحيب لبنان بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب قوات اليونيفيل، مشيراً إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره على الحدود الجنوبية، وأن إعادة الإعمار تمثل حجر الأساس لتمكين السكان من العودة والصمود.

كما شدد الرئيس على دعم الجيش اللبناني ومواصلة تجهيزاته العسكرية بالتنسيق مع مؤتمر دعم القوات المسلحة، مؤكداً أن خيار التفاوض هو السبيل لإعادة الاستقرار إلى الجنوب وكل لبنان، في حين أكدت المستشارة الفرنسية استعداد فرنسا للعمل على تثبيت الاستقرار وتفعيل الآليات وفق الرغبة اللبنانية.