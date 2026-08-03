غارات وحرائق في الجنوب اللبناني.. مستشار نتنياهو يحدد شروط تنفيذ الاتفاق

شهد جنوب لبنان خلال ساعات الليل وفجر اليوم تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا، تمثل في غارات جوية وتفجيرات استهدفت عددًا من البلدات والمناطق القريبة من الحدود، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأفادت مصادر بأن الجيش الإسرائيلي أضرم النيران في كروم الزيتون داخل بلدة يارون التابعة لقضاء بنت جبيل، ما تسبب بأضرار في مساحات زراعية وممتلكات محيطة.

كما تحدثت المصادر عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا في بلدة حداثا جنوب لبنان، إضافة إلى تفجير آخر في منطقة مشاع بلدة المنصوري، وسط تداول مقاطع مصورة أظهرت قوة الانفجارات والآثار الناتجة عنها.

وفي السياق ذاته، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية، فيما انتشرت مشاهد توثق لحظة وقوع الضربة الجوية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترات متكررة، وسط مخاوف من اتساع المواجهات، بالتزامن مع استمرار التحركات السياسية الهادفة إلى تثبيت التهدئة ومنع اندلاع جولة جديدة من التصعيد.

ويرتبط الوضع الأمني على الحدود بعدة ملفات، أبرزها ترتيبات انتشار الجيش اللبناني، ومستقبل الوضع العسكري جنوب البلاد، إضافة إلى الخلافات المتعلقة بسلاح “حزب الله”.

وكان دميتري غيندلمان، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد أن تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان مرتبط باتخاذ خطوات وصفها بالحقيقية بشأن نزع سلاح “حزب الله”.

وقال غيندلمان في تصريح لوكالة “تاس” الروسية إن الجيش الإسرائيلي سيواصل تنفيذ مهامه على الحدود الشمالية ما دام الخطر قائمًا، مشددًا على أن أمن إسرائيل “ليس موضوعًا للمساومة”.

ويشكل ملف سلاح “حزب الله” إحدى أبرز القضايا الخلافية في مستقبل التفاهمات بين بيروت وتل أبيب، في ظل محاولات دولية للحفاظ على الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

الرئيس اللبناني جوزاف عون: القرار الظني في انفجار مرفأ بيروت “ضرورة لا تحتمل الانتظار”

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الإثنين، أن إصدار القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت بات “ضرورة لا تحتمل مزيدًا من الانتظار”، مشددًا على أن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة الكاملة يمثلان حقًا لأهالي الضحايا وذوي القتلى.

وقال عون، في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، إن لبنان يستعيد ذكرى “جرح لم يُشفَ وذاكرة لم تنطفئ”، مشيرًا إلى أن الانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية تسبب في سقوط ضحايا وإصابة آلاف الأشخاص، إضافة إلى دمار واسع طال مناطق عدة بالقرب من المرفأ.

وأوضح الرئيس اللبناني أن ذكرى الانفجار لا يجب أن تكون مجرد مناسبة للحداد، بل تذكيرًا دائمًا بمسؤولية الدولة تجاه تحقيق العدالة وكشف ملابسات الكارثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد عون، وفقًا للرئاسة اللبنانية، أن الجرح لن يلتئم ولن تستعيد مؤسسات الدولة ثقة المواطنين قبل استكمال مسار العدالة، مشددًا على أن كشف الحقيقة يمثل خطوة أساسية لإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع.

وقال الرئيس اللبناني إن العدالة لا تعني الانتقام، وإنما تعني إحقاق الحق ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو مسؤوليته عن وقوع الكارثة، أيا كان موقعه أو صفته، مؤكدًا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.

ودعا عون القضاء اللبناني إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا، معتبرًا أن القرار الظني يمثل حقًا لأهالي الضحايا الذين ينتظرون منذ سنوات معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانفجار.

وشدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على التزام الدولة ببناء دولة القانون ومنع تكرار مثل هذه المآسي، مؤكدًا أن لبنان قادر على تجاوز أزماته عندما تتحقق العدالة ويشعر المواطنون بأن حقوقهم وكرامتهم محفوظة أمام القانون.

ويعود انفجار مرفأ بيروت إلى 4 أغسطس 2020، عندما وقع انفجار ضخم في العنبر رقم 12 داخل المرفأ، ما أدى إلى مقتل 214 شخصًا وإصابة نحو 6500 آخرين، إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص بشكل مؤقت وتضرر عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.

وتُعد قضية انفجار المرفأ من أكبر الملفات القضائية في لبنان خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالب مستمرة من أهالي الضحايا والمنظمات الحقوقية بكشف المسؤوليات وإنهاء مسار التحقيقات.