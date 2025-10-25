غارة إسرائيلية تودي بحياة مدني في بلدة حاروف جنوب لبنان

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم السبت، سيارة قرب المدرسة الرسمية في بلدة حاروف بقضاء النبطية، جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

ويواصل الطيران الإسرائيلي المسيّر تحليقه بشكل مكثف في الأجواء اللبنانية، من الجنوب حتى الضاحية الجنوبية لبيروت، مروراً بمناطق في بعلبك ودورس والجوار، حيث سُجّل تحليق على علو منخفض فوق مدينة بنت جبيل صباح اليوم، وعلى علو متوسط فوق المناطق الداخلية.

وتأتي الغارة الإسرائيلية في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية، رغم مرور ما يقارب عام على اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ورغم الاتفاق، لم تلتزم إسرائيل بالكامل ببنوده، إذ تواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير وغارات شبه يومية على مناطق في الجنوب اللبناني، وتُبقي قواتها منتشرة في خمس نقاط حدودية.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع تابعة لجماعة “حزب الله”، التي تتهمها بعدم احترام الهدنة ومواصلة النشاط العسكري قرب الحدود.