غارة جوية سودانية تقتل عشرات المدنيين.. «الدعم السريع» يسقط طائرة حربية

أعلنت قوات “الدعم السريع” السودانية، أنها أسقطت طائرة حربية من طراز “إليوشن” تابعة للجيش السوداني في سماء مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، في بيان له إن الطائرة كانت تنفذ غارات جوية على مناطق مدنية، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين في مناطق مثل ود بندة وعيال بخيت، بالإضافة إلى مدينتي الفولة وبابنوسة.

وأوضح البيان أن هذه الغارات الجوية استهدفت الأحياء السكنية والأسواق، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المواطنين.

وتعد هذه العملية جزءًا من تصعيد مستمر في النزاع بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، حيث يعاني المدنيون في العديد من المناطق السودانية من القصف والهجمات العنيفة.

وفي وقت لاحق، كانت السلطات في إقليم دارفور قد أكدت، الخميس الماضي، أن أكثر من 2200 شخص قتلوا في مدينة الفاشر منذ أن سقطت المدينة بيد قوات “الدعم السريع” في 26 أكتوبر الماضي.

كما أفادت تقارير من المنطقة بأن نحو 390 ألف شخص فروا من منازلهم بسبب الاشتباكات العنيفة، فيما اضطر البعض للجوء إلى المخيمات في مناطق أخرى من الإقليم.