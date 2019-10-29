الرئيسية | رياضة

غاريث بيل يُقرر الرحيل عن النادي الملكي خلال الميركاتو الشتوي

عين ليبيا | آخر تحديث: 29 أكتوبر 2019 - 10:36
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

بيل عاد من التوقف الدولي وهو يعاني من إصابة عضلية. [رويترز]
يُفكر ريال مدريد في رحيل لاعب الدولي الويلزي غاريث بيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

حيث سافر بيل إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد ظهر أمس الاثنين، وأكدت تقارير صحفية أن العلاقة بين إدارة ريال مدريد واللاعب ليست على ما يرام.

هذا وسافر النجم الويلزي إلى لندن لمقابلة مع وكيل أعماله، ويبدو أن اللاعب الذي كان قريباً من الرحيل في الصيف الماضي، سيرحل في الميركاتو الشتوي.

محتوى ذو صلة
نادي برشلونة يتصدر مجموعته ضمن دوري أبطال أوروبا

يُذكر أن بيل عاد من التوقف الدولي وهو يعاني من إصابة عضلية، ولكن الفريق الملكي لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه، بناء على طلب اللاعب نفسه.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن