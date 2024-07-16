«غاريث ساوثغيت» يعلن استقالته من تدريب منتخب إنجلترا

أعلن غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه بعد هزيمة فريقه في نهائي بطولة أوروبا 2024 أمام إسبانيا وهي الهزيمة الثانية على التوالي للمنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة القارية.

وقال ساوثغيت في بيان: كإنجليزي فخور، شرفت باللعب لمنتخب إنجلترا والعمل مديرا فنيا له. كان ذلك يعني كل شيء بالنسبة لي، وقد بذلت قصارى جهدي.

وأضاف لكن الوقت قد حان للتغيير، وبداية فصل جديد.. نهائي بطولة أوروبا في برلين يوم الأحد أمام إسبانيا كانت مباراتي الأخيرة كمدرب لمنتخب إنجلترا، وجاءت استقالة ساوثغيت من منصبه كمدرب لمنتخب إنجلترا بعد ثماني سنوات في المنصب.

وكان ساوثغيت قاد المنتخب الإنجليزي إلى نهائي بطولة أوروبا 2024، حيث خسر 2-1 أمام إسبانيا يوم الأحد.