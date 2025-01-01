«غازبروم» الروسية توقف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية عن توقف إمدادات الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا مع انتهاء اتفاقيات العبور التي استمرت خمس سنوات في الأول من يناير عند الساعة 8 صباحاً بتوقيت موسكو.

وقالت “غازبروم” في منشور على منصة “تيليغرام”: “بسبب الرفض المتكرر والصريح من الجانب الأوكراني لتمديد هذه الاتفاقيات، فقدت غازبروم الإمكانية التقنية والقانونية لتوريد الغاز عبر أراضي أوكرانيا اعتباراً من الأول من يناير 2025”.

وأضافت الشركة، بأنها “لم تعد تملك الإمكانية الفنية والقانونية لضخ الغاز وترانزيته عبر أوكرانيا بعد انتهاء مدة العقد مع شركة “نفتوغاز أوكرانيا”.

بسبب رفض الجانب الأوكراني المتكرر والصريح لتجديد هذه الاتفاقيات، حرمت شركة غازبروم من القدرة الفنية والقانونية لضخ الغاز عبر أراضي أوكرانيا اعتبارا من 1 يناير 2025. ومع حلول الساعة 8:00 من صباح اليوم بتوقيت موسكو، تم وقف ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا”.

ونوهت الشركة الروسية، بأنها ضخت في العام الماضي، حوالي 15 مليار متر مكعب من الوقود عبر هذا الطريق، وهو ما يعادل 4.5 بالمئة من إجمالي الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي.

في الأسبوع الماضي، رفض فلاديمير زيلينسكي إمكانية تمديد اتفاقية العبور حتى بالنسبة للمشتريات من قبل دول ثالثة.

ويشار إلى أنه في حال توقف الإمدادات، فإن المصدر الوحيد لغاز الأنابيب الروسي بالنسبة للأوروبيين سيظل، “سيل البلقان”، الذي يتلقى الوقود الأزرق من خط “السيل التركي”. يتم عبر هذا الخط سنويا ضخ حوالي 14-15 مليار متر مكعب من الغاز إلى رومانيا واليونان ومقدونيا الشمالية وصربيا والبوسنة والهرسك هنغاريا.

من جانبها، قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إنها أوقفت ضخ وترانزيت الغاز الروسي عبر أراضي البلاد إلى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من صباح اليوم.

وكتبت الوزارة على قناتها في تيلغرام: “في الساعة 07.00، لمصلحة الأمن القومي، تم إيقاف نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضي أوكرانيا”.

وأفادت شركة الغاز النمساوية AGGM (Austrian Gas Grid Management)، بانخفاض إمدادات الغاز عبر بومغارتن، أكبر مركز في النمسا، والمخصصة للواردات من روسيا، وتراجعها إلى 0.28 غيغاوات في الساعة (حوالي 0.03 مليون متر مكعب في الساعة)، لكنها لم تتوقف تماما. وللمقارنة: في 31 ديسمبر، في الساعة 6.00 بتوقيت وسط أوروبا (08.00 بتوقيت موسكو)، بلغت إمدادات الغاز عبر بومغارتن 5.4 غيغاوات في الساعة (حوالي 0.5 مليون متر مكعب في الساعة).

وأشار تقرير AGGM حول الوضع الحالي اعتبارا من 31 ديسمبر الساعة 19.30 (21.30 بتوقيت موسكو)، إلى أن تسجيلات أحجام الواردات إلى بومغارتن من المشاركين في السوق يوم الثلاثاء، أظهرت “انخفاضا كبيرا مقارنة بمستوى الأسابيع الأخيرة”.

ونوه التقرير بأنه في الأول من يناير 2025، أظهر حجم تسجيلات الواردات في بومغارتن “قيمة قريبة من الصفر”.

ومن المعروف أن مركز تجميع الغاز الأوروبي الكبير في بومغارتن، الواقع في ولاية جمهورية النمسا السفلى الفيدرالية، يقوم بضخ الوقود الأزرق إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بعد تلقيه من الترانزيت عبر أوكرانيا. هذا المركز يقع على الحدود النمساوية مع سلوفاكيا، وهو منصة دولية لتجارة الغاز تعتبر من أكبر ثلاث منصات في أوروبا.