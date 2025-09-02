«غازبروم» تعزز قوة «سيبيريا».. خط جديد للغاز الروسي إلى الصين

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية توقيع مذكرة تفاهم ملزمة قانونيًا بشأن إنشاء مشروع خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا-2” وخط أنابيب إضافي تحت مسمى “اتحاد الشرق” عبر منغوليا، في خطوة تعزز التعاون الثلاثي بين روسيا والصين ومنغوليا، وتعيد تشكيل خريطة إمدادات الطاقة في آسيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “غازبروم”، أليكسي ميلر، أن الاتفاقية تمتد لمدة 30 عامًا، مع تحديد أسعار الإمدادات إلى الصين بشكل منفصل، موضحًا أن السعر سيكون أقل من أسعار الغاز الموجهة إلى أوروبا بسبب القرب الجغرافي وتكاليف اللوجستيات الأقل.

وأضاف ميلر أن إمدادات الغاز إلى الصين ستزيد من 38 مليار متر مكعب سنويًا إلى 44 مليار متر مكعب، بينما يخصص مشروع “قوة سيبيريا-2” لنقل 50 مليار متر مكعب سنويًا من حقول غرب سيبيريا عبر منغوليا.

وعقب توقيع المذكرة، عقد اجتماع ثلاثي في بكين جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس منغوليا أوخناجين خوريلسوخ، حيث شدد بوتين على حرص روسيا على تطوير العلاقات مع كلا البلدين.

من جهته، أكد شي جين بينغ استعداد الصين لتعزيز الثقة السياسية والتعاون الثلاثي، بينما أكد الرئيس المنغولي على توسيع التعاون الاستراتيجي بين الدول الثلاث في جميع المجالات.

وتأتي هذه الاتفاقيات في وقت تسعى فيه روسيا لتعزيز موقعها في أسواق الطاقة الآسيوية، متجاوزةً الأسواق الأوروبية التقليدية، واستغلال قرب البنية التحتية من حقول شرق سيبيريا لتخفيض تكاليف النقل وتقديم أسعار تنافسية للصين.

كما من المقرر أن يواصل بوتين جولته الآسيوية بمحادثات مع زعماء باكستان وصربيا وأوزبكستان، في إطار تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتعميق الشراكات الاستراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.