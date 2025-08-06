غانا.. تحطم مروحية يودي بحياة وزيري الدفاع والبيئة وكبار المسؤولين

أعلن رئيس أركان الجيش الغاني، اليوم الأربعاء، مقتل وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه ووزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا إبراهيم مرتضى محمد، إلى جانب سبعة مسؤولين آخرين، في حادث تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة أفروكوم بمنطقة أشانتي.

وذكرت وكالة أنباء غانا أن الطائرة كانت تقل الوفد الوزاري إلى مدينة أوبواسي للمشاركة في فعالية رسمية، قبل أن تختفي من على شاشات الرادار وتتحطم في منطقة غابية، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها فور وقوع الحادث.

وأكدت السلطات أن المروحية تابعة للقوات المسلحة الغانية، وقد كانت تقل ثلاثة من أفراد الطاقم وخمسة ركاب، من بينهم نائب منسق الأمن الوطني بالإنابة ووزير الأغذية والزراعة السابق، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.

وأفاد شهود عيان أن المشهد كان “مروعاً”، حيث تصاعدت أعمدة الدخان والنيران من موقع التحطم، فيما هرعت فرق البحث والإنقاذ إلى الموقع لمحاولة انتشال الجثث والتحقيق في أسباب الحادث.

وفي رد فعل رسمي، أعلن الرئيس جون دراماني ماهاما الحداد الوطني، وأمر بتنكيس الأعلام في عموم البلاد، مؤكداً أن “الحادث يمثل خسارة فادحة على المستويين السياسي والعسكري”.

وتتواصل التحقيقات لكشف الملابسات الفنية والتقنية التي أدت إلى الحادث، وسط حالة من الصدمة والحزن في الشارع الغاني.