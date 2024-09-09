غانتس: تأخرنا في نقل التركيز العسكري من غزة إلى لبنان وإيران!

قال عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي السابق لشؤون الحرب بيني غانتس، إن “إسرائيل يجب أن تحول تركيزها نحو حزب الله والحدود اللبنانية”، مضيفا: “تأخرنا في هذا الأمر”.

وقال غانتس: “لدينا قوات كافية للتعامل مع غزة ويجب أن نركز على ما يحدث في الشمال”، مضيفا: “لقد حان وقت الشمال وأعتقد أننا تأخرنا في هذا الأمر”.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال غانتس: “إن إسرائيل ارتكبت خطأ بإخلاء جزء كبير من شمال البلاد مع اشتعال الأعمال العدائية مع حزب الله في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر”.

وقال الوزير السابق في الحكومة الإسرائيلية: “نحن قادرون على ضرب دولة لبنان إذا لزم الأمر”، مضيفا: “قصة حماس أصبحت قديمة وبدلاً من ذلك فإن قصة إيران وعملائها في جميع أنحاء المنطقة وما يحاولون القيام به هي القضية الحقيقية”.