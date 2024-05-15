غانيون تشارك في اجتماع بلدي موسع في غدامس

شاركت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جورجيت غانيون، اليوم الأربعاء، في اجتماع بلدي موسع بمدينة غدامس، ضم القائم بأعمال عميد بلدية غدامس، وأعضاء المجلس البلدي، وقادة منظمات المجتمع المحلي.

وتركز الاجتماع على مناقشة سبل ترسيخ الأمن والسلام وتوسيع برامج التنمية، وخلق فرص العمل للشباب والنساء وتوفير البنية التحتية الحيوية الخاصة بالنقل، ورفع كفاءة أنظمة المياه والرعاية الصحية والتعليم للسكان وسبل دعم المزارعين المحليين.

وأكدت غانيون، أهمية دور الحكومة في دعم مبادرات التنمية المستدامة في جميع البلديات وجهود الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال العمل مع المجتمعات المحلية والحكومة والمجتمعات لتعزيز السلام والازدهار للجميع في ليبيا.

انضمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة جورجيت غانيون، صباح اليوم، إلى القائم بأعمال عميد بلدية… تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الثلاثاء، ١٤ مايو ٢٠٢٤