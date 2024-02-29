غانيون تشارك في اجتماع فريق الدعم الفني للنازحين

شاركت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، في الاجتماع الافتتاحي لفريق الدعم الفني الذي عُقد يوم أمس في طرابلس، برئاسة وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، وحضور ممثلين عن سبع مؤسسات حكومية.

وقالت غانيون على حسابها على منصة “X” إن هذا اللقاء الافتتاحي يأتي للبناء على جهود ليبيا لإيجاد حلول دائمة لجميع النازحين داخليا في كافة أرجاء البلاد. وأضافت غانيون أن الاجتماع ناقش “الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبقى من احتياجات النازحين المرتبطة بواقع النزوح، وذلك بهدف إيجاد حلول مستدامة تعطي الأولوية لرفاهية النازحين في جميع أنحاء ليبيا”.

وجددت نائبة الممثل الخاص التعبير عن التزام الأمم المتحدة في ليبيا بدعم الحلول الدائمة لجميع النازحين داخليًا في ليبيا.