غانيون وكول تبحثان الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، مساء الأحد في طرابلس، وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الخارجية، كاتيا كول.

وذكرت غانيون، على حسابها في منصة “إكس” إنها ناقشت مع الوزيرة الألمانية التطورات الراهنة والوضع الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا.

وأضافت غانيون أن الجانبين شددا “على أهمية تنسيق الجهود المشتركة للمضي قدماً نحو تنفيذ أجندة التنمية وتعزيز حقوق الإنسان للجميع في ليبيا.”

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، والوفد المرافق لها.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن اللقاء ناقش الجهود الدولية المبذولة لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، والاتفاق على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقيام بالمهام المناطة بها.