غباء ترامب يدفعه للسخرية من الناجين من الاضطهاد الديني حول العالم

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 27 شخصاً من الناجين من الاضطهاد الديني من 17 دولة مختلف أنحاء العالم، وذلك في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

حيث طلب ترامب خلال اللقاء الذي استغرق 30 دقيقة، وحضره الصحفيون من المشاركين عرض تجاربهم التي أصغى إليها بانتباه كبير.

هذا وكان من بين الحضور إيزيدية من العراق، ومسيحيون من ميانمار وفيتنام وكوريا الشمالية وإيران وتركيا وكوبا واريتريا ونيجيريا والسودان، ومسلمون من أفغانستان والسودان وباكستان وفيتنام.

وأربك ترامب نادية مراد العراقية الإيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل، عندما سألها مستغرباً:

“فزت بجائزة نوبل، هذا لا يصدق، لماذا منحوك إياها؟”

وقصت مراد كيف بيعت كعبدة جنسية من قِبل تنظيم “داعش”، وكيف تعرضت للاغتصاب والضرب والتعذيب قبل أن تنجح في الهروب، وبعد علاجها في ألمانيا، اختارت أن تحكي للعالم عن المأساة التي تعرضت لها النساء الإيزيديات، قائلةً:

“لم نكن نجد مكاناً آمنا للحياة، لقد قتلوا أمي وإخوتي الستة، وأبقوا على حياتي”.

فقاطعها ترامب قائلا:

“أين أمك واخوتك الآن؟”.

فتفاجئت مراد وهي تجيب:

“لقد ماتوا! قُتلوا! وهم مدفونون في مقابر جماعية في سينجار، وأنا ما زلت أناضل لأعيش في أمان، من فضلك افعل شيئا.”

فقال ترامب ببرود شديد: