غبار بني كثيف يغطي بكين بسبب عاصفة رملية هي الأقوى منذ 10 سنوات

غبار بني كثيف غطي العاصمة الصينية بكين، صباح اليوم الاثنين، بفعل الرياح العاتية القادمة من منغوليا الداخلية وأجزاء أخرى من شمال غربي الصين.وفقا لرويترز.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إنذاراً أصفر صباح اليوم، قائلة إن العواصف الرملية امتدت من منغوليا الداخلية إلى أقاليم قانسو وشنشي وخبي المحيطة ببكين.

وبحسب وسائل إعلام صينية، اضطرت مطارات بكين إلى إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية بسبب العواصف الرملية التي وُصفت بأنها الأقوى منذ 10 سنوات.

وتهب عواصف رملية منتظمة على بكين في شهري مارس وأبريل نتيجة قربها من صحراء جوبي الشاسعة وعمليات إزالة الغابات في جميع أنحاء شمال الصين، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وعانت بكين والمناطق المحيطة بها من مستويات عالية نسبياً من التلوث خلال الأسابيع الأخيرة كما غطى الضباب الدخاني المدينة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان في الخامس من مارس .