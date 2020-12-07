غدامس.. التئام مجلس النوّاب في جلسة رسمية غداً الثلاثاء

أفاد متحدث من اللجنة التنظيمية للاجتماعات التشاورية لمجلس النوّاب الليبي بمدينة غدامس، بأن عدد أعضاء المجلس الذين واصلو حتى الآن للمدينة بلغ 140 عضوا.

وأوضح المتحدث لوكالة الانباء الليبية “وال”، أن وصول أعضاء المجلس تم بصورة متوالية خلال اليومين الماضيين، مبينا أنه من المقرر التئام مجلس النواب في جلسة رسمية عامة يوم غد الثلاثاء.

وأشار المتحدث إلى أنه من المتوقع وحسب التحضيرات الأولية أن تكون الجلسة العامة لمجلس النواب يوم غدا جلسة علنية تحضرها وسائل الإعلام.

هذا وأفادت النائبة أسمهان بالعون بانعقاد بسير الجلسات التشاورية للبرلمان في غدامس بحضور يفوق النصاب القانوني، متوقعه جلسة رسمية ما بين يوم غد الثلاثاء أو الأربعاء.

وأكدت بالعون في في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن البرلمان يعمل على وضع ضمانات في اللائحة الداخلية لتحقيق التوازن بين الأقاليم الثلاثة، تماشيا مع المخرجات المتوقعة لملتقى الحوار.

ولفتت إلى أن المجلس توافق على عمل وثيقة تفاهمات سيتم التوقيع عليها خلال قبل الجلسة الرسمية للمجلس.

وأوضحت أن التفاهمات تتعلق بإدارة الجلسة، والمقر المؤقت للمجلس وموعدها، إضافة لمكتب الرئاسة وقانونية الجلسة ومخرجات لجنة اللائحة.

وانطلقت أمس الأحد، الجلسات التشاورية لمجلس النواب في مدينة غدامس بحضور 130 عضوا.