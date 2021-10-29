غدامس تحتضن فعاليات منتدى التنمية المكانية الصحراوية

انطلقت اليوم الجمعة، بمدينة غدامس جنوب غرب ليبيا، فعاليات المنتدى الأول للتنمية المكانية الصحراوية مدينة غدامس نموذجاً الذي يشرف عليه الهيئة الليبية للبحث العلمي تحت شعار (استثمار يحقق التنمية ويعزز الاستقرار).

وحضر انطلاق أعمال المنتدى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، وعميد بلدية غدامس قاسم المانع، ومدير الهيئة العامة للبحث العلمي فيصل العبدلي، ومندوبين عن عدد من المؤسسات والهيئات وعدد من المهتمين بالبحث العلمي.

ورحب عميد بلدية غدامس في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، بالمشاركين في أعماله وبالضيوف المدعوين في مدينة غدامس، مؤكدا أن المدن والقرى في البلاد في حاجة إلى تنمية في القطاعات كافة خاصة منها الحدودية باعتبار أن الأعمار يبدأ بخطوة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المانع قوله، إن المدن الحدودية والنائية هي أكثر حاجة للتنمية سواء منها البشرية أو الاقتصادية وبما يتناسب وكثافتها السكانية، وأن ذلك لا يتحقق إلا بمواجهة التحديات والقضاء على الصعوبات والعراقيل الإدارية والقانونية التي تقف عائقاً دون تحقيق ذلك.

وأشار المانع إلى أن عشرات المشروعات بهذه المدينة متوقفة نتيجة لظروف مختلفة، داعيا إلى إزالة الصعوبات والعراقيل التي تواجه استكمالها لتحقق المستهدفات التي أقيمت من أجلها، مؤكدا أن المدينة لموقعها وتاريخيتها تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي باعتبارها أحد المدن الخمسة التاريخية في ليبيا التي ترعاها المنظمة العالمية للثقافة والعلوم “اليونيسكو”.

وسيتدارس المشاركون في المنتدى خلال أيام انعقاده، العديد من المقترحات والآراء لإمكانية وضع إستراتيجية مشتركة للتغلب على المشاكل البيئية لهذه المدينة وسواها وإرساء وتعزيز ثقافة التنمية المكانية في المناطق الواعدة لتحقيق تنمية حقيقة مستدامة.

وتم في الجلسة الأولى تقديم عرض ضوئي يسلط الضوء على المناطق السياحية في البلاد وكيفية الاستفادة منها وتطويرها وجعلها مقصدا سياحيا أمام السواح من مختلف دول العالم.