 غداً.. انطلاق مهرجان الأغنية الشعبية في بنغازي

تنطلق يوم غد الثلاثاء في مدينة بنغازي، فعاليات “مهرجان الأغنية الشعبية”، ضمن فعاليات بنغازي العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي 2024/2023م.

وقال رئيس مهرجان الأغنية الشعبية صابر عمران لصحيفة الأنباء الليبية، “إن المهرجان يهدف إلى إعادة الأغنية الشعبية لوضعها الأساسي السليم، مبيناً أن المشاركات تشمل عرض فلكلوري شعبي، وعرض لفرقة سبها للفنون الشعبية، وعدة عروض من جميع المدن الليبية، كما سيتم ضمن الفعاليات تكريم عدد من الفانين الذين توفاهم الله”.

وأضاف عمران، “أن العروض ستقدم في المسرح الشعبي من الساعة 9 مساءً، وباعتبار عدد مقاعد المسرح الشعبي محدودة فضلنا أن يكون الحضور بنظام دعوات في اليوم الأول والثاني”.

وقال المدير الفني للمهرجان محمد السنوسي: “إن المهرجان يوجه بعد توقفه سنوات عديدة رسالة فنية موصولة للجمهور مضمونها الحفاظ على الأغنية الشعبية والموروث الشعبي المتمثل في الكلمة واللحن والأداء”، مشيراً إلى أن “المهرجان يشهد تجمع للفرق الموسيقية والمطربين الشعبيين بعد سنوات من الغياب”.