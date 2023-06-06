غدا الأربعاء.. «الدبيبة» يحط رحالة في العاصمة الإيطالية روما

قالت وكالة «نوفا» الإيطالية إنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يزور العاصمة الإيطالية روما يومي 7 و8 يونيو.

وكان الدبيبة قد أعلن عن زيارته لإيطاليا من خلال التحدث بالجناح الإيطالي في معرض «ليبيا بيلد»، أكبر معرض تجاري للإنشاءات والبناء في شمال إفريقيا، والذي توقف من 2014 إلى 2021 إثر أحداث الحرب في ليبيا، والذي افتتح في 22 مايو الماضي.

وفي حديث مع رومانو باروتسي ، مدير مكتب طرابلس التابع لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية، قال الدبيبة «الشهر القادم سآتي إلى روما إن شاء الله».