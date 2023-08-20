غدا الإثنين.. منخفض جوي على المنطقة الغربية وأمطار متفرقة متوقعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استقرار حالة الطقس عند معدلات يوم أمس، وتكاثر السحب من مساء غد على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار رعدية على بعض الأماكن.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و40 درجة مئوية، على معظم مناطق الشمال الغربي وجنوب ليبيا، وتسجل تراجعا غدا على الشمال الغربي.

في حين تتراوح على مناطق الشمال الشرقي بين 29 و33 درجة مئوية، مع حدوث ضباب آخر هذه الليلة والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال خاصة المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع ان تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا من مساء غد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساهم في تكاثر خلايا من السحب الرعدية، يتخللها هطول أمطار متفرقة على بعض الاماكن، وتكون الفرصة افضل على مناطق الدواخل يوم الثلاثاء.