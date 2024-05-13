غدا انطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة التعليم الأساسي

بمشاركة أكثر من (200) ألف طالب وطالبة نبدأ يوم غد الثلاثاء، امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي في كافة المناطق الليبية.

ونشر المكتب الإعلامي للوزارة، بعض الارشادات والتعليمات المهمة بشأن كيفية التظليل لورقة الإجابة، وتجنب الاخطاء عند الاختيار.

وتتواصل الاِمتحانات النّهائية للفصل الدِّراسي الثاني لِصفوف النّقل، بمرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعامِ الدِّراسي 2023-2024 ، والتي تقدم لها ( 875975 ) تلميذا وطالبا بكافة أرجاء البلاد .

وأعرب وزير التربية والتعليم “محمد المقريف” عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للتلاميذ، مثمنا الدور الهام للمعلمين والإداريين ومديري المؤسسات التعليمية والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والصحيين لما بذلوه من جهد مثمر طيلة العام الدراسي.