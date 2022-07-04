غدا في أنقرة.. «أردوغان» ونظيره الإيطالي يبحثان المصالحة الوطنية في ليبيا 

يبحث الرئيس التركي رجب أردوغان غدا الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ملف المصالحة في ليبيا.

اللقاء -وفقا لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء- سيتم على هامش انعقاد القمة الحكومية بين إيطاليا وتركيا، في العاصمة التركية أنقرة، للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

كما كشفت الوكالة أن اللقاء سيبحث العديد من القضايا الهامه والمشتركة بينهم التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وروما، ومع الاتحاد الأوروبي، والصراع في أوكرانيا.

وبينت الوكالة أن مناقشة الحاجة إلى إنشاء ممرات آمنة تمر من خلالها السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية المحظورة. ستكون من الأولويات التي تتصدر أجندة القمة.