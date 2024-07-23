غدا.. منتخب مصر يلتقي منتخب الدومينيكان في أولمبياد باريس

يلتقي غدا الأربعاء المنتخب الأوليمبي المصري نظيره منتخب الدومينيكان فى الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بأولمبياد «باريس 2024».

وانتهى قبل قليل الاجتماع الفني للمباراة وأسفر عن ارتداء منتخب مصر للفانلة الحمراء والشورت الأسود والجورب الأسود؛ بينما يرتدى الدومينيكان الزى الأبيض كاملا.

ويتطلع نجوم المنتخب المصري الذين أبهروا أفريقيا فى البطولة القارية المؤهلة للأولمبياد إلى تقديم عروض أقوى فى المحفل الأوليمبي ولذلك هم فى تنافس شرس على الفوز بثقة البرازيلى ميكالى المدير الفني للتواجد ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب فى ضربة البداية.

وشهد التدريب فاصلا من الفقرات البدنية والفنية والخططية طبقا لتوجهات ميكالى ويتواجد مع المنتخب 22 لاعبا يتقدمهم الدولى الشهير محمد النني، واحمد سيد زيزو صاحب الأداء المتميز.