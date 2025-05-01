غرامات خيالية وترحيل للمخالفين.. السعودية تشدد إجراءاتها لموسم الحج

في إطار جهودها لتنظيم موسم الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي على كل من يُضبط أثناء محاولته أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن المخالفة تشمل جميع حاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها، إضافة إلى كل من يحاول دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيهما دون تصريح، ضمن النطاق الجغرافي المحدد، الذي يشمل:مدينة مكة، مداخلها الرسمية وغير الرسمية، المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين بالرصيفة، بالإضافة إلى مراكز الضبط الأمني المؤقتة والفرز.

وأضاف البيان أن المقيمين المخالفين والمتسللين لأداء الحج، بمن فيهم من تخلفوا عن مغادرة البلاد، سيواجهون عقوبة الترحيل، إلى جانب المنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وكانت وزارة الحج والعمرة أصدرت تحذيرًا سابقًا دعت فيه الراغبين بأداء المناسك إلى عدم التعامل مع القنوات غير الرسمية، مؤكدة أن أداء الحج يتطلب الحصول على تأشيرة حج رسمية تُصدرها الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن استخراج التأشيرة يتم من خلال مكاتب شؤون الحج المعتمدة في 80 دولة، أو عبر منصة “نسك حج” الإلكترونية، التي تتيح الحجز المباشر لمواطني 126 دولة حول العالم.

وفي سياق متصل، حددت الوزارة يوم 14 فبراير 2025 كآخر موعد لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج مع مقدمي الخدمات لحجاج الخارج، مؤكدة ضرورة إتمام جميع الإجراءات عبر منصة “نسك مسار”.

هذا ويشهد موسم الحج لعام 1446هـ / 2025م نقلة نوعية في البنية التقنية والتنظيمية، حيث تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز التحول الرقمي في خدمات الحج عبر منصات ذكية مثل “نسك حج” و”نسك مسار”، لتسهيل إجراءات الحجز والتسجيل واستخراج التصاريح للحجاج من داخل المملكة وخارجها.

ووسّعت وزارة الحج والعمرة نطاق المستفيدين من المنصات الرقمية ليشمل مواطني 126 دولة، إلى جانب أكثر من 80 مكتبًا لشؤون الحج تم ربطها إلكترونيًا، مما يعزز الشفافية ويحد من تدخل الوسطاء غير الرسميين، كما أطلقت الوزارة خدمات جديدة عبر التطبيقات لتوفير معلومات لحظية للحجاج حول مواقع الحشود، المرافق، وجدولة التفويج، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الذكية، في خطوة تعكس التزام المملكة برؤية 2030 في تطوير منظومة الحج.