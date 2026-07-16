غرامات وسجن مؤبد.. تفاصيل الحكم الصادر بحقّ «دكتور فود» في لبنان

أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان حكمًا غيابيًا بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق جورج حنا ديب، المعروف باسم “دكتور فود” أو “فود بلوغر”، وعدد من المتهمين في قضية تتعلق بتصنيع وتهريب مواد مخدرة، وفقًا لما نقلته وكالات ووسائل إعلام لبنانية.

وشمل الحكم القضائي كلاً من كمال عباس رمضان، وهو سوري الجنسية وموقوف وجاهيًا، وأحمد دولف اليوسف، وهو سوري الجنسية وموقوف غيابيًا، وعبد الكريم زاهر السالم، وهو سوري الجنسية وموقوف وجاهيًا، وحسن عطية دياب، وموقوف غيابيًا، إضافة إلى محمد عبد الله العلي وجورج حنا ديب.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين استنادًا إلى المادة 150 من قانون المخدرات اللبناني، مع فرض غرامة مالية بقيمة 120 مليون ليرة لبنانية على كل واحد منهم، إلى جانب تجريد المحكوم عليهم غيابيًا من حقوقهم المدنية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وجاء الحكم بعد اتهامات وجهها قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي إلى جورج حنا ديب وشركته “دكتور فود وورلد وايد” و10 أشخاص آخرين، تتعلق بتصنيع مواد مخدرة من حشيشة الكيف وتوضيبها داخل منتجات البسكويت، قبل شحنها من لبنان إلى الخارج عبر تركيا.

وبحسب ملف القضية، اتُهم المتورطون باستغلال اسم الشركة وشهرتها في عمليات مرتبطة بترويج المخدرات والاتجار بها، من خلال إخفاء المواد المخدرة ضمن منتجات غذائية مخصصة للشحن خارج لبنان.

ونص منطوق الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان على: “الأشغال الشاقة المؤبدة بحق جورج حنا ديب وشركائه استنادًا إلى المادة 150 من قانون المخدرات، مع تغريم كل منهم 120 مليون ليرة لبنانية وتجريد المحكوم عليهم غيابيًا من حقوقهم المدنية”.

ويأتي الحكم ضمن مسار قضائي يتعلق بملف تهريب وتصنيع المواد المخدرة، فيما يبقى الحكم بحق بعض المتهمين غيابيًا، وفق ما أوردته المصادر الإعلامية.

هذا وبرز اسم جورج حنا ديب المعروف باسم “دكتور فود” خلال السنوات الماضية عبر صناعة المحتوى المتعلق بالأغذية، قبل أن يرتبط اسمه بملف قضائي في لبنان يتعلق باتهامات حول استخدام منتجات غذائية في عمليات تهريب مواد مخدرة، وهي القضية التي أحيلت إلى القضاء اللبناني للتحقيق وإصدار الأحكام.