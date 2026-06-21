غرامة مالية ضد بن غفير.. أمر بحذف فيديو «أسطول الصمود» المهين

ألزمت المحكمة العليا في القدس وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بدفع غرامة مالية قدرها 35 ألف شيكل (ما يعادل 11,837 دولاراً أمريكياً)، مع إصدار أمر قضائي يلزم بحذف مقطع مصور يوثق احتجاز نشطاء “أسطول الصمود” من كافة حساباته.

وجاء القرار القضائي الحاسم بعدما نظرت المحكمة في التماس قانوني تقدمت به حركة “نزاهة الحكم” ضد بن غفير، اتهمته فيه باستغلال المقطع المصور في سياق دعاية انتخابية غير قانونية، وعبر استخدام ممتلكات عامة ومشاهد منشورة لأغراض سياسية وحزبية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 12 من قانون الانتخابات الإسرائيلي.

ويعود المقطع المصور المثيل للجدل إلى تاريخ 20 مايو 2026، حيث ظهر فيه بن غفير وهو يتجول بين نشطاء “أسطول الصمود” الإنساني المحتجزين في ميناء أشدود، وهم مكبلون بالأصفاد الحديدية وراكعون على الأرض، بينما كان يلوح بالعلم الإسرائيلي ويوجه إليهم كلمات استفزازية.

وتسبب هذا الفيديو بموجة غضب دولية عارمة استدعت على إثرها دول عدة، أبرزها إسبانيا، وكندا، وهولندا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، سفراء وممثلي إسرائيل لتقديم احتجاجات رسمية، في حين وصفت منظمة العفو الدولية الفيديو بأنه “عمل مخز وغير إنساني”، وسط فتح إيطاليا وفرنسا تحقيقات رسمية بحق بن غفير، وتوجيه باريس اتهامات له بارتكاب “تعذيب وجريمة حرب” بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في الأسطول لكسر حصار قطاع غزة.

وفي سياق متصل بتحدي التوجهات الدولية والأمريكية، أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي تصريحات حادة انتقد فيها القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على حرية العمل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، داعياً القيادة الإسرائيلية إلى تعلم كيفية رفض وتوجيه كلمة “لا” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد بن غفير أنه لا يمكن الاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالشكل الحالي، مشدداً على وجوب مواصلة الضغط العسكري على حزب الله بغض النظر عن الموقف الأمريكي المعارض، ومطالباً بالحفاظ على استقلالية القرار السيادي الإسرائيلي وعدم رهن الأمن القومي بإذن من أحد، ومستطرداً بالقول: “يجب ألا تكون هناك أي مفاوضات مع الحكومة اللبنانية ما دام حزب الله موجوداً فيها”.

وتأتي هجمات بن غفير السياسية رداً على الضغوط المتزايدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب إسرائيل بضبط النفس واستخدام “حكمة جيدة” في عملياتها، معلناً عبر منصة “تروث سوشيال” في 18 يونيو ترقب بلاده لوقف كامل للقتال على جميع الجبهات، ومؤكداً لموقع “أكسيوس” في 19 يونيو قدرته على منع إسرائيل من شن هجمات جديدة لكونهم يفعلون ما يقول، واصفاً علاقته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها جيدة “ولكن علينا أن نبقيه عاقلاً بعض الشيء”، وذلك في إطار التفاهم الأمريكي الإيراني المبرم لإنهاء المعارك وإطلاق مفاوضات الـ 60 يوماً.