غراهام: ترامب سيقتل خامنئي!

حذر السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام من أن استمرار قوات الأمن الإيرانية في قتل المتظاهرين قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ “إجراء مباشر على أعلى المستويات” يستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وجاءت تصريحات غراهام خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، حيث خاطب القيادة الدينية في إيران داعيًا إياها إلى وقف ما وصفه بـ “حملة القمع”، بالتزامن مع دخول الاحتجاجات الشعبية يومها الحادي عشر في مختلف أنحاء البلاد.

وقال غراهام إن على القيادة الإيرانية أن تأخذ تحذيرات ترامب على محمل الجد، مضيفًا: “إذا واصلتم قتل شعبكم الذي يطالب بحياة أفضل، فإن دونالد جي ترامب سيقتلكم”.

واستشهد غراهام بما جرى في فنزويلا كنموذج تحذيري لإيران، موضحًا أن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يُظهر “أمريكا في أفضل حالاتها”، ويبعث رسالة واضحة لقادة إيران بأن واشنطن لن تتسامح مع حملات القمع الدامية ضد المحتجين. وأضاف: “السماح لمادورو بالبقاء في السلطة بعد هذا الاستعراض الكبير للقوة الأمريكية سيكون خطأ قاتل لمكانة الولايات المتحدة في العالم”.