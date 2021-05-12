غراهام: سأفعل ما بوسعي رفقة زملائي بالكونغرس الأمريكي لإنجاح انتخابات ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 12 مايو 2021 - 16:24 | آخر تحديث: 12 مايو 2021 - 16:31 نُشر: الأربعاء، 12 مايو 2021 - 16:24
ليبيا
رويترز
الكونغرس الأمريكي سيبذل ما في وسعه لإنجاح الانتخابات الليبية

أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، أنه سيفعل ما في وسعه رفقة زملائه في الكونغرس الأمريكي، لضمان أن تكون انتخابات ديسمبر في ليبيا حرة ونزيهة، وفق قوله.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث شدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالمواعيد النهائية للانتخابات وإجراء التغييرات اللازمة لضمان نجاحها.

وأعرب غراهام في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عن تقديره ودعمه لليبيين في رسم طريق جديد للمضي قدما.

وقال السيناتور الأمريكي إن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة هي أفضل أمل لمستقبل ليبي مشرق، حسب وصفه.

آخر تحديث: 12 مايو 2021 - 16:31
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