غراهام: سأفعل ما بوسعي رفقة زملائي بالكونغرس الأمريكي لإنجاح انتخابات ليبيا

أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، أنه سيفعل ما في وسعه رفقة زملائه في الكونغرس الأمريكي، لضمان أن تكون انتخابات ديسمبر في ليبيا حرة ونزيهة، وفق قوله.



جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث شدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالمواعيد النهائية للانتخابات وإجراء التغييرات اللازمة لضمان نجاحها.

وأعرب غراهام في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عن تقديره ودعمه لليبيين في رسم طريق جديد للمضي قدما.

وقال السيناتور الأمريكي إن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة هي أفضل أمل لمستقبل ليبي مشرق، حسب وصفه.

I had a very good call with Libyan Prime Minister Abdulhamid AlDabaiba about the upcoming December elections in Libya. The unity government led by Prime Minister AlDabaiba is the best hope for a bright Libyan future.

My thoughts and prayers are with the Libyan people as they try to chart a new way forward. I will do all in my power to be helpful.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 11, 2021