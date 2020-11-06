غراهام يُعلن التبرع بنصف مليون دولار لصندوق الدفاع القانوني الخاص بترامب

أعلن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، ليندسي غراهام، أنه سيتبرع بنصف مليون دولار لصندوق الدفاع القانوني للرئيس، دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، قال غراهام “أنا هنا الليلة للوقوف مع الرئيس ترامب، لقد وقف معي، وكان السبب في الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ”.

وأضاف “أنا ذاهب للتبرع بـ500 ألف دولار الليلة لصندوق الدفاع القانوني للرئيس ترامب”.

وقال غراهام “لدينا الموارد اللازمة للقتال”، مشيرا إلى “مزاعم ارتكاب مخالفات مدمرة” بشأن عملية فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الجارية.

وأضاف “لذا يحتاج كل عضو جمهوري في مجلس الشيوخ وكل عضو جمهوري في مجلس النواب للظهور على التلفاز ليروي القصة”.

وكان غراهام قد تغلب على منافسته، جيمي هاريسون، في المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ، في وقت سابق من الخميس.

من جهته، شكر نجل الرئيس ترامب، إريك، السيناتور الجمهوري، غراهام، على تبرعه لصندوق الدفاع القانوني لوالده.

وحسب مانقلت قناة “الحرة” قال إريك، معلقا على تغريدة أعاد نشرها، إن “غراهام رجل جيد! شكرا لك على المساندة! حارب هذا التزوير!”.

وتعمل حملة إعادة انتخاب ترامب على رفع عدة قضايا في ولايات مختلفة، لأسباب مرتبطة بعملية فرز الأصوات، لا سيما تلك الواردة عبر البريد منها.

.@LindseyGrahamSC is a good man! Thank you for having spine! Fight this fraud! https://t.co/tLosUcTSZp — Eric Trump (@EricTrump) November 6, 2020