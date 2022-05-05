غرب زوارة.. خفر السواحل ينقذ 20 مهاجرا غير نظامي من الغرق

أعلنت رئاسة الأركان البحرية إنقاذ 20 مهاجرا غير نظامي كان قاربهم على وشك الغرق أثناء اتجاهه إلى الشواطئ الأوروبية.

وقالت رئاسة الأركان البحرية إنّ زورقا تابعا لخفر السواحل تمكن من إنقاذ عدد 20 من المهاجرين دون تحديد جنسياتهم، شمال غرب زوارة، موضحا أنّ عملية الإنقاذ تمت فور تلقي خفر السواحل نداء استغاثة وجرى تحريك زورق إلى عين المكان حيث قام عناصر الجهاز بدورهم.

وأكدت رئاسة الأركان البحرية، أنّ المهاجرين وهم من عدة جنسيات إفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب، مشيرا إلى أنّ كل هذا يأتي فيإطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة كشفت عن إعادة 4461 مهاجرا غير نظامي إلى ليبيا خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير و30 أبريل العام الجاري.