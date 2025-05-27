غرة ذي الحجة تبدأ غداً.. والاحتفال بعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو

أعلنت دار الإفتاء الليبية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن يوم غدٍ الأربعاء 28 مايو 2025 هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446 هجري، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

وبحسب البيان، بناءً على ذلك، يكون يوم الوقوف بعرفة الخميس 5 يونيو، ويوافق عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

واختتمت دار الإفتاء بيانها، بالدعاء بأن يكون هذا الشهر شهر خيرٍ وبركةٍ وأمنٍ وسلامٍ، وأن يعيده الله على الأمة الإسلامية باليُمن والبركات، سائلة المولى أن يمنّ علينا بتحرير المسجد الأقصى المبارك.

هذا ويُعدّ شهر ذو الحجة من الأشهر الحُرُم وأحد أعظم شهور السنة الهجرية في التقويم الإسلامي، حيث يتضمن موسم الحج ويختتم بـ عيد الأضحى المبارك، ثاني أعياد المسلمين.

ويُنتظر إعلان دخول هذا الشهر سنويًا من قبل دور الإفتاء والجهات الشرعية المختصة في الدول الإسلامية، وذلك استنادًا إلى رؤية هلال الشهر الجديد، وفقًا للضوابط الشرعية والفلكية المعتمدة.

وفي ليبيا، تتولى دار الإفتاء الليبية مسؤولية تحري الهلال وإصدار الإعلان الرسمي حول بدايات الأشهر الهجرية، وخاصة شهري رمضان وذو الحجة نظرًا لارتباطهما بشعائر دينية كبرى، كالصيام والحج.