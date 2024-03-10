الإثنين أول أيام رمضان في السعودية والإمارات وسوريا.. ودول إسلامية تعلنه الثلاثاء

أعلنت دول عربية من بينها السعودية والإمارات وسوريا، الأحد، رؤية هلال رمضان، ليكون غدا الاثنين أول أيام شهر الصيام.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن يوم الإثنين 11 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري 1445.

كما أعلنت قطر وسوريا والكويت أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر الصيام.

من جانبها، أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والاثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان، وأعلنت سلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء سيكون أول أيام شهر رمضان.

ولا تزال عدد من الدول العربية والإسلامية تترقب تحري هلال شهر رمضان، مساء الأحد. وتستطلع الدول الإسلامية هلال شهر رمضان. ومن المقرر أن تعلن عن موعد بدء الشهر فيها سواء غدا أو قد يعلن بعضها أن الاثنين هو المتمم لشهر شعبان.