غرفة أزمة كورونا تُناقش عدداً من المواضيع

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد عميد خالد مازن، اليوم الأحد، اجتماع ضم أعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع استعرض جملة من الملاحظات المسجلة على سير عمل الغرفة، وكذلك المشاكل والصعوبات التي تعترض سير عملها.

وأكد الوكيل على ضرورة التقييد بالتعليمات الصادرة بشأن اتخاذ أقصى التدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، ومراعاة النقاط السلبية التي سُجِلت ومحاولة تلافيها، ومنها الخروقات التي تعترض التدابير المفروض وغيرها.