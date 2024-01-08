غرفة التجارة بنغازي تبحث التعاون مع الغرف التجارية المصرية

بحث وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرف التجارية بـ(القاهرة – الإسكندرية – الجيزة) وجمعية أصحاب الأعمال بالإسكندرية، تعزيز العلاقات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.

وتطرق البحث خلال زيارة قام بها الوفد إلى جمهورية مصر العربية، إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الاعمال والتجار المتعاملين في كلا البلدين وسُبل معالجتها، والعمل على وضع آلية عمل مشتركة تُسهم في زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين، والترتيب لتنظيم ملتقى أصحاب الاعمال والشركات.