ليبيا

غرفة التجارة تستنكر تجاهل الجهات المعنية لشاحنات السلع العالقة على الحدود التونسية

عين ليبيا | آخر تحديث: 16 أبريل 2020 - 23:15
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ليبيا

استنكرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، ما قالت إنه تجاهل بعض الجهات المعنية لمصير 180 شاحنة محملة بالسلع الغذائية، وما يقارب 250 سائق عالقون بالحدود الليبية التونسية بمنفذ رأس إجدير منذ الـ17 من شهر مارس الماضي بذريعة الإجراءات الاحترازية.

وفي بيان لها، حمَّلت الغرفة الجهات المختصة مسؤولية إطالة أمد هذا الاحتجاز غير المبرر طيلة كل هذه المدة.

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كما حمَّلت الغرفة الجهات المسؤولية الكاملة في حالة حدوث تلف أو فساد في السلع والمواد الغذائية المحملة على الشاحنات، مطالبة بتعويض الموردين المتضررين من ذلك.

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