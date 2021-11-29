غرفة التجارة مصراتة تبحث سُبل التبادل التجاري مع بنغازي

قام وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، المتمثل في فتحي الأمين التركي رئيس مجلس الإدارة بالغرفة، رفقة عضوي المجلس عبدالمجيد الطاهر بلاعو، وإيهاب الهادي العويب، بزيارة إلى مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة بنغازي، بناء على دعوة من غرفة التجارة والزراعة بنغازي.

وكان في استقبال الوفد، صالح العبيدي رئيس مجلس الإدارة، ومنعم السعيطي عضو لجنة الإدارة، ومصباح العمروني عضو الاتحاد العام للغرف عن غرفة بنغازي.

وتجول الوفد داخل الغرفة واطلع على سير العمل بالغرفة، وكذلك على ما هو جديد في عمل كافة الإدارات بغرفة بنغازي، وكيفية توحيد الجهود بين الغرفتين من أجل الدفع نحو استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد والعمل على احتواء أي انعكاسات على القطاع التجاري، كما أكد الجانبان على أهمية العمل الجماعي في مثل هذه الظروف من أجل إعلاء مصلحة الوطن.

وتم مناقشة وضع آلية تنفيذ كافة المبادرات التي من ِشأنها أن تُسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنموية لمواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف المنشودة، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق التطلعات المشتركة.