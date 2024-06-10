غرفة العمليات الرئيسية بمفوضية الانتخابات تُباشر مهامها

باشرت غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بقرار مدير عام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (78) لسنة 2024م مهامها في مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس.

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي أمس الأحد بالمركز الإعلامي عن فتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المستهدفة “المجموعة الأولى” والبالغ عددها 60 مجلسا بلديا.

وتتولى الغرفة متابعة عملية تسجيل الناخبين بالبلديات المستهدفة من خلال (17) غرفة فرعية تم تشكيلها بمكاتب الإدارة الانتخابية المعنية، ويتم عن طريق الغرفة إحالة التقارير الفنية والأمنية والإحصائيات اللازمة التي تبيّن نسبة الإقبال والمعوّقات أو التحديات التي قد تطرأ في الميدان، والتعامل معها وتذليل الصعاب ووضع الحلول الآنية، وإحالة موقف يومي بنتائج أعمال غرف العمليات الفرعية إلى مجلس المفوضية.