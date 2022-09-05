غرفة العمليات الميدانية تُؤكد جاهزيتها لحماية العاصمة

أكدت غرفة العمليات الميدانية التابعة لرئاسة الأركان العامة، جاهزيتها لحماية وتأمين العاصمة طرابلس وردع أي قوة تُهدد أمنها وسلامتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الأركان العامة في طرابلس، برئاسة رئيس أركان القوات البرية اللواء ركن الفيتوري غريبيل، مع مدير إدارة الطيران الآلي، ومدير إدارة الشرطة العسكرية، وآمر اللواء 111 مجحفل، وآمر اللواء 53 مشاة مستقل، وآمر اللواء 51 مشاة، وآمر اللواء 52 مشاة، وآمر القوة الوطنية المتحركة، ومعاون آمر اللواء 444 قتال، ومندوب عن المجلس الرئاسي، ومندوب عن قوة مكافحة الإرهاب، ومندوب عن وزارة الداخلية، ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ومندوب عن جهاز المخابرات العامة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سُبل فرض الأمن والسلم في المنطقة، ومنع التقتتال بكل أشكاله بين الإخوة، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة.