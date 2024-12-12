«غرفة الكنز».. ماذا عثرت الفصائل السورية المسلحة في «قصور الأسد»؟

عثرت الفصائل المسلحة في سوريا أثناء دخولها أحد قصور الرئيس السابق بشار الأسد، على عدد من المقتنيات الثمينة والهدايا الدبلوماسية.

وقالت صحيفة “تلغراف” البريطانية، عثرت الفصائل المسلحة في غرفة داخل “قصر الأسد” وصفتها بـ”غرفة الكنز”، على صناديق مرصعة بالذهب وجائزة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وبحسب وكالة رويترز، “ظهر في الصور عناصر مسلحة وهم يبحثون في “غرفة الكنز”، حيث كانت رفوفها مكدسة بصناديق مرصعة بالذهب ولوحات وفخاريات وتذكارات في قصر الشعب بدمشق، كما تم العثور في الغرفة ذاتها على سجادة تصور وجه “الأسد”، وجائزة من الفيفا تعود إلى عام 2005”.

ووفق الصحيفة، “كما عثرت الفصائل المسلحة، على صورة موقعة من الملكة “إليزابيث الثانية” ملكة بريطانيا الراحلة والأمير فيليب، يعود تاريخها إلى عام 2002، عندما التقت الملكة الراحلة “الأسد وزوجته أسماء” في قصر باكنغهام، ووضع صاحبا الصورة توقيعا تذكاريا عليها قبل إهدائها للرئيس السوري”.