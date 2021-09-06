غرفة تأمين الجنوب تُناقش إجراءات حماية الحدود الجنوبية

ناقشت الغرفة المشتركة للعمليات الأمنية لتأمين المنطقة الجنوبية، أهم بنود قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إنشاءها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة رئيس غرفة العمليات الأمنية لواء محمود سعيد، اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في طرابلس، مع أعضاء ومندوبي الغرفة المشتركة للعمليات الأمنية لتأمين المنطقة الجنوبية.

ونوقش خلال الاجتماع، أهم الأراء والمقترحات التي من شأنها أن تُساهم في حفظ الأمن وتوفير أهم الاحتياجات الضرورية لتأمين الحدود الجنوبية، والقضاء على الجريمة والفساد بشكل نهائي والمحافظة على الأمن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد الوكيل على أن معرقلي الجهود الأمنية يجب التصدي لهم من خلال إعداد الخطط الأمنية لحفظ الأمن بالمناطق الجنوبية، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات الأمنية، لدعم الأمن بالمناطق، ووضع كافة التدابير لدعم قرار إنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بما يُساهم في تحقيق الأمن والحد من الظواهر السلبية المنتشرة وفق للخطط الأمنية المشتركة.

يُشار إلى أن الاجتماع هو الأول للجنة والتي يترأسها الوكيل والمتمثلة في جهاز المخابرات الليبية، جهاز الأمن الداخلي، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، جهاز المباحث الجنائية، مصلحة الجمارك، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الإدارة العامة للعمليات الأمنية، الإدارة العامة من الدعم المركزي، الإدارة العامة لأمن المنافذ، إدارة طيران الشرطة، ومديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية.